Haliç'te Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş yaptığı sırada köprü ayağına çarpan tur teknesinde trajik bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek denize düşen 32 yaşındaki gemi personeli Yasin Konya hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Konya'nın cansız bedenine ulaşıldı.
DENİZE DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Olayın ardından yürütülen incelemelerde, Yasin Konya'nın denize düştüğü anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, tur teknesinin köprü ayağına çarptığı sırada teknede telefonla konuşmakta olan Konya'nın çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybedip denize düştüğü anlar yer aldı.