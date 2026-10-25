İstanbul'un Fatih ilçesi Balat sahilinde öğleden sonra saat 15.30 sıralarında hareketli anlar yaşandı. Sahil kenarında yürüyen vatandaşlar, Haliç sularında hareketsiz duran bir şahsı fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

DENİZ POLİSİ KIYIYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yüzeyindeki cesedin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya ulaştırılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 GÜN ÖNCE KAYBOLAN GENCE AİT ÇIKTI

Olay yerinde ve morga kaldırılan ceset üzerinde yapılan teknik ve fiziki incelemelerde kimlik tespiti tamamlandı. Cansız bedenin, 14 Ekim Çarşamba günü Haliç'te yaşamına son veren ve denizde kaybolan 20 yaşındaki A.Z.Ö.'ye ait olduğu saptandı. Gencin yaş, kıyafet ve eşkal özelliklerinin kayıp başvurusuyla tam uyum gösterdiği kaydedildi.

Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan tahkikat sürüyor.