Ticaret Bakanlığı, Kadıköy'deki halı mağazasının vitrininde bir yılı aşkın süredir yer alan "Kapatıyoruz. Zararına" ilanının, işletmenin ticari faaliyetini sonlandıracağı yönünde gerçeğe aykırı bir algı oluşturduğunu değerlendirdi.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA

Reklam Kurulu, söz konusu uygulamanın tüketicilerin ekonomik kararlarını etkileyen haksız ticari uygulama olduğuna hükmetti.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Bu kapsamda mağazaya idari yaptırım uygulanırken ilanın da kaldırılmasına karar verildi.

‘TÜKETİCİLERİN EKONOMİK DAVRANIŞINI ETKİLİYOR’

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri indirim ve fırsat algısıyla alışverişe yönlendiren yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor. İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren bir halı mağazasının vitrininde bir yıldan uzun süredir 'Kapatıyoruz. Zararına' ilanının yer aldığı tespit edildi.

Reklam Kurulu, işletmenin gerçeğe aykırı biçimde ticari faaliyetini sonlandıracağı izlenimi oluşturmasını, tüketicilerin ekonomik davranışlarını etkileyen haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi.

Yapılan inceleme sonucunda işletme hakkında, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 28/1, 28/2, 28/4, 29/1'inci maddeleri uyarınca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 62'nci maddesi hükümlerine aykırı olduğuna karar verilerek, idari yaptırım uygulandı ve reklamın kaldırılması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin yanıltıcı indirim ve kampanya algısıyla alışverişe yönlendirilmesine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"