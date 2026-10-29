Halıların daha ferah kokmasını sağlayan bu yöntemin sırrı karbonatta saklı. Koku giderici özelliğiyle bilinen karbonat, doğru kullanıldığında halıya sinen bazı istenmeyen kokuları hafifletebilir.

HALININ ÜZERİNE SERPİP 30 DAKİKA BEKLETİN

Halıdaki kötü kokuları azaltmak için öncelikle yüzeyin tamamen kuru olması gerekiyor. Ardından karbonatı halının üzerine ince ve eşit bir tabaka halinde serpin.

Yaklaşık 30 dakika bekledikten sonra halıyı elektrik süpürgesiyle iyice temizleyin. Karbonat, bazı koku moleküllerinin etkisini azaltmaya yardımcı olurken süpürme işlemiyle birlikte yüzeydeki kalıntılar da uzaklaşır.

Özellikle hafif yemek kokuları ve günlük kullanımdan kaynaklanan istenmeyen kokular için bu yöntem tercih edilebilir. Ancak yoğun ve halının derinliklerine işlemiş kokularda tek başına yeterli olmayabilir.

UYGULAMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA DİKKAT

Karbonat her halı türü için uygun olmayabilir. Özellikle yün, ipek ve hassas dokulu halılarda üreticinin temizlik talimatlarına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Ayrıca fazla miktarda karbonat kullanmak, ince tozun halı lifleri arasında birikmesine ve elektrik süpürgesinin filtrelerini zorlamasına yol açabilir.

Bu nedenle uygulama öncesinde halının görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapmak ve mümkün olduğunca az miktarda karbonat kullanmak en güvenli yaklaşım olacaktır.