Kadir İnanır'ın 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti üzerinden başlayan tartışma sürüyor. İnanır'ın mirasının hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakıldığı yönündeki gelişmelerin ardından yeğeni Levent İnanır, vasiyetin hazırlanma sürecine ilişkin soru işaretleri bulunduğunu savunarak hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.

Günlerdir devam eden tartışmaya bu kez Kadir İnanır'ın yakın dostu Halil Ergün'den tepki geldi. 33. Adana Altın Koza Film Festivali'nin kapanışında konuşan Ergün, miras tartışmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Levent İnanır'a seslendi.

“LEVENT DE AYIP EDİYOR”

Kadir İnanır'la gençlik yıllarından bu yana yakın dost olduğunu anlatan Halil Ergün, usta oyuncunun kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ergün, “Kadir'i kaybettik. Bir kuşak gitmeye başladı. Bu beni çok etkiliyor. Kadir, izler bırakmış bir arkadaşım. Benim ilk gençliğimden beri çok özel arkadaşım” dedi.

Miras tartışmasıyla ilgili ise Ergün'ün tepkisi daha sert oldu. Usta oyuncu, “Miras konusunda kızgınım. Levent de ayıp ediyor. Kapatmalılar, iyi uyusun Kadir'im. Rahatsız etmesinler” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'IN MİRASI NEDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU?

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunması, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmişti. Vasiyetle ilgili sürecin ardından Levent İnanır, dayısının ağır tedavi gördüğü dönemde irade sorunu yaşadığını ve vasiyetin bilinçli şekilde imzalanmadığını düşündüğünü açıklamıştı.

İnanır, vasiyetin hazırlanma sürecindeki iki şahide ve vasiyetlerdeki değişikliklere de dikkat çekerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söylemişti.

“VASİYETİNİ BİLİNÇLİ İMZALADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Levent İnanır, Show Haber'e yaptığı açıklamada vasiyet sürecindeki soru işaretlerine ilişkin, “Kadir Dayım'ın hiçbir birikimi oldu bittiye gelemez. Niye nikâh yapmadan her şeyini bırakıyor? Soru işareti değil mi bu? ... Vasiyetini bilinçli imzaladığını düşünmüyorum” demişti.

Vasiyetteki iki şahitten birinin avukat, diğerinin ise Kadir İnanır'ın eski şoförü olduğunu belirten Levent İnanır, bu kişilerle görüşüleceğini söylemişti.

2015'TE BİR EV, 2022'DE TÜM MAL VARLIĞI İDDİASI

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın 2015 yılında hazırlanan vasiyetinde Jülide Kural'a bir ev bıraktığını, 2022 yılında ise vasiyetin değiştirilerek tüm mal varlığının Kural'a bırakıldığını öne sürmüştü.

“Biraz mantıklı düşünen bir insan, 2015'te yaptığı vasiyeti 2022'de iptal edip aynı saatte yeni bir vasiyet yazarak her şeyini bırakmaz” diyen İnanır, sürecin araştırılması gerektiğini savunmuştu.

JÜLİDE KURAL'A DA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Levent İnanır, Kadir İnanır'ın en büyük arzularından birinin memleketi Fatsa'da okul yaptırmak olduğunu söyleyerek vasiyetle ilgili soru işaretlerini yinelemişti.

Jülide Kural ile Kadir İnanır'ın hastane sürecinde tartışmalar yaşandığını da öne süren İnanır, aile olarak hukuki yollara başvuracaklarını belirtmişti.

İnanır, Jülide Kural'a ise “İhtiyaç sahibi yeğenleri var. Sana gereğini yaptı Kadir Dayım. Sen de sana yakışanı yap” sözleriyle çağrıda bulunmuştu.

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin hukuki süreç ise 17 Aralık'ta devam edecek.