Rijswijk’teki Hoevevoorde Oteli’nde 1 Mayıs günü Halil Falyalı’nın muhasebecisi olduğu belirtilen Cemi Önal’ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, cinayetin tetikçisiyle birlikte hareket eden ikinci bir şüphelinin görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde, tetikçiyle birlikte otelin bahçesine doğru yürüyen ikinci şüphelinin, olay öncesi Overvoorde Parkı ve çevresinde tetikçiyle birlikte bulunduğu görülüyor.

İki şüpheli, cinayetten kısa süre önce otelin yakınındaki park girişinde birkaç dakika bekledi. İkinci şüpheli, önce siyah kapüşonlu kazak ve beyaz ayakkabılarla, daha sonra ise ‘Champion’ markalı beyaz desenli siyah tişörtle kameralara yakalandı.

Polis, ikinci şüphelinin saldırı anında tetikçiyle otelin bahçesinde olmadığını, ancak olay sonrası iki şüphelinin yeniden buluşarak Middachtenweg Sokağı yönüne yürüdüğünü bildirdi.

KAZAĞINI ÇIKARDI, TİŞÖRTLE DEVAM ETTİ

Şüpheliler, bir benzin istasyonunun yanından geçerek Erasmusweg’e ilerlerken, ikinci şüphelinin kapüşonlu kazağını çıkararak sadece tişörtle dolaştığı tespit edildi.

İKİ GÖRGÜ TANIĞI ARANIYOR

Olayla ilgili iki görgü tanığının da arandığı açıklandı. Cinayet sırasında parktaki bir bankta oturan bu tanıkların önemli bilgilere sahip olabileceği belirtildi. Polis, tanıkların ifadelerine başvurmak için çağrıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cinayet, 1 Mayıs saat 17:45’te Hoevevoorde Oteli’nin terasında meydana geldi. Yürüyerek gelen bir kişinin açtığı üç el ateş sonucu Cemil Önal hayatını kaybetti. Polis, tetikçinin 1,80 boylarında, normal veya iri yapılı, sakallı, siyah giysili, büyük ihtimalle Adidas marka pantolon ve beyaz tabanlı Nike marka siyah ayakkabı giydiğini belirtti.

Soruşturma devam ederken, polis halktan şüpheliler ve tanıklarla ilgili bilgi paylaşılmasını istedi.