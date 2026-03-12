Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk karşılaşmalarında Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, sahasında Premier Lig temsilcisi Arsenal'i ağırladı.

Ev sahibinin ikinci yarının ilk dakikalarında bulduğu golle öne geçtiği karşılaşmaya, Türk hakem Halil Umut Meler'in son dakikalarda çaldığı penaltı pozisyonu damga vurdu.





Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arsenal oyuncusu Madueke'nin Grimaldo'nun hamlesinin ardından yerde kalmasına hakem Halil Umut Meler, tereddütsüz şekilde penaltı noktasını gösterdi.

ÇALDIĞI DÜDÜKLE ALMANLARI ÇILDIRTTI

Meler'in verdiği penaltıyı 89. dakikada Havertz gole çevirdi ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçın ardından Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, Halil Umut Meler'in penaltı kararına ateş püskürdü. Kararın son derece yanlış olduğunu belirten Danimarkalı teknik direktör, "Madueke'ye hiçbir temas olmadı ve sonra yere düştü" ifadelerini kullandı.

Hjulmand, pozisyona ilişkin "Hakem düdüğü çalmamış olsa ve VAR incelese penaltı olmazdı. Orada penaltı görmüyorum" ifadeleriyle Meler'e sitem etti