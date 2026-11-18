UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'taki son maçlarda Portekiz ve Norveç çeyrek finale yükseldi. Portekiz, Galler deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek grubu lider bitirdi. Norveç'e ise turu 90+6. dakikada gelen penaltı golü getirdi. Danimarka ile karşılaşan Norveç, Haaland'ın penaltıdan attığı golle rakibini 3-2 mağlup etti. Puanını 9'a çıkaran Norveç üst tura çıkarken Danimarka, A Ligi'nde kalmasına rağmen çeyrek finale yükselemedi. Karşılaşmanın son dakikaları ise nefes kesti. Galibiyete ihtiyacı olan Norveç, 90+6'da penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarının ardından monitöre giden Türk hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Haaland ülkesini çeyrek finale çıkardı. PORTEKİZ 10 KİŞİYLE GALLER'İ YENDİ Portekiz'in Galler'i yendiği karşılaşmada Neto, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Grubu son sırada tamamlayan Galler ise play-off mücadelesine çıkacak.

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