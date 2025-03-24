Halil Umut Meler UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda-Bulgaristan maçında düdük çaldı. Tecrübeli hakem sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.
Meler ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkamadı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.
İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve B Ligi’ne yükseldi.