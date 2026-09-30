UEFA Uluslar Ligi Lig A 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan maçta İngiltere, rakibini 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Çekya, 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıya 10 kişi çıktı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Kane ve Gordon attı.
Karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.
İngiltere, ligin üçüncü haftasında deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Çekya ise İspanya'ya konuk olacak.
ULUSLAR LİGİ'NDE 10 MAÇ OYNANDI
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası, 10 maçla tamamlandı. Organizasyonun ikinci haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
3. Grup:
İspanya-Hırvatistan: 4-1
Çekya-İngiltere: 0-2
B Ligi
1.Grup:
Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0
İskoçya-İsviçre: 0-3
C Ligi:
1.Grup:
Finlandiya-Belarus: 0-0
San Marino-Arnavutluk: 0-3
3.Grup:
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
Slovakya-Kazakistan: 2-1
4.Grup:
Lüksemburg-İzlanda: 0-3
Bulgaristan-Estonya: 0-0