Uzmanlara göre tuz, bulunduğu ortamdaki fazla nemi çekebilme özelliğine sahip. Bu nedenle özellikle uzun süre aynı yerde duran halıların altında oluşan ağır kokunun azalmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.

KÖTÜ KOKUNUN AZALMASINA YARDIMCI OLUYOR

Halı altlarında biriken nem zamanla ağır bir koku oluşturabiliyor. Tuz ise bulunduğu ortamdaki nemin bir kısmını çekebildiği için daha kuru bir yüzey oluşmasına yardımcı olabiliyor. Özellikle uzun süre yerinden kaldırılmayan halılarda bu yöntem daha sık tercih ediliyor.

Bazı kişiler birkaç gün sonra halının altındaki ağır kokunun azaldığını fark ettiklerini söylüyor. Özellikle rutubet sorunu yaşayan evlerde yöntem sosyal medyada sık sık öneriliyor.

KAYMAYI AZALTMAYA DA YARDIMCI

Bazı kişiler ince bir tabaka halinde serpilmiş tuzun halının zeminde daha sabit kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Özellikle parke ve fayans gibi kaygan yüzeylerde halının hareket etmesini azaltabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar ise aşırı miktarda tuz kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Fazla tuzun zamanla zeminde iz bırakabileceği ya da halının alt yüzeyine zarar verebileceği konusunda uyarıyor.