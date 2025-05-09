Menajer Ayşe Barım soruşturması aşamasında tanık olarak ifade veren sanatçılar Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu, haklarında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Adliye koridorunda yoğun ilgi ile karşılaşan sanatçılar, "İçeri gireceğiz, vazifemizi yapacağız" dedi.



HALİT ERGENÇ: AYLIK GELİRİM 300 BİN LİRA



İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kimlik tespitinin ardından Halit Ergenç aylık gelirini 300 bin, Rıza Kocaoğlu da 200 bin lira olarak söyledi.

"YALAN SÖYLEMEDİM"

Duruşmada savunma yapan Halit Ergenç, "Bir suçum olmadığını düşünüyorum çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim. Ben yalan beyanda bulunduğumu düşünmüyorum. Benim ifademe Ayşe Barım dosyasında başvuruldu. Mehmet Ali alabora, Osman Kavala ve Çiğdem Mater'i tanıyıp tanımadığım soruldu. Ben Alabora'yı konservatuvar yıllarımdan tanıdığımı söyledim. İş ortamlarında karşılaştığımı söyledim. Onun dışında samimiyetim olmadığını söyledim." dedi.

"GEZİ PARKINDA AĞAÇLAR KESİLMESİN DİYE BULUNDUM"

Hakim Ergenç'e, Alabora ile görüşmelerinden bahsederken "Peki görüşmeniz, devlete karşı çökertme girişiminiz oldu mu?" diye sordu. Ergenç "Hiçbir zaman böyle düşüncemiz olmadı." diye yanıt verdi. Rıza Kocaoğlu da "Tanık olarak davet edildiğimizde detaylıca cevaplar vermeye çalıştım. Genel şekilde Alabora ile ilgili sorular soruldu, kendisini tanıdığımı, oyuncu sendikası başkanı olarak bildiğimi ancak irtibatım olmadığını söyledim. Çok genel sorulardı, bu nedenle ne sorulduysa hatırladığım kadarıyla cevap verdim. Aradan 12 yıl gibi uzun süre geçti, bu nedenle görüşüp görüşmediğimi hatırlamadığım için de görüşmedim dedim. Gezi Parkı olaylarından önce ve sonra irtibatım olmadığını beyan etmiştim. Ben tamamıyla Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi nedeniyle orada bulundum. Orada oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katılmış oldum. Alabora'yla görüşmem sendika başkanı olması nedeniyledir." dedi.