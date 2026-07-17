Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in günlük rutinine dair yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi gördü. Oyuncu, Ergenç'in gittiği her yere termoslarını götürdüğünü esprili bir notla takipçilerine anlattı.

KAHVESİNİ YANINDA TAŞIYOR

Korel'in paylaştığı videoda Halit Ergenç'in farklı boyutlardaki termoslarını yanından ayırmadığı görüldü. Ünlü oyuncu, eşinin bu alışkanlığını esprili bir dille paylaşarak, "Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, çok sayıda kullanıcı Ergenç'in termoslarını gittiği her yere götürmesini yorumladı.

TERMOSLARINI YANINDAN AYIRMIYOR

Halit Ergenç'in daha önce de sıcak ve soğuk içeceklerini evde hazırlamayı tercih ettiği, dışarıda kahve tüketmek yerine içeceklerini termosunda taşıdığı biliniyor. Bergüzar Korel'in paylaşımı da oyuncunun bu alışkanlığını bir kez daha gündeme taşıdı.

2009 YILINDA EVLENDİLER

2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile yaşamlarına dair paylaşımlarla da takipçilerinin karşısına çıkıyor.