

'Binbir Gece' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti.

16 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ünlü çiftten Ergenç, önceki akşam iki oğlu Ali ve Han ile dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'in İstanbul'daki konserine katıldı. Ancak oyuncu beklemediği bir durumla karşılaştı.

Halit Ergenç çocuklarının fotoğraflarını izinsiz çeken muhabire öfkelense de nazikçe bir ricada bulundu.

"NE OLUR HEPSİNİ SİL BABACIĞIM OLUR MU?"

Muhabire "Onları lütfen sil, çocuklar daha 18 değil. Böyle bir şeyi kabul edemem. Ne olur hepsini sil babacığım, olur mu? Yapma ne olursun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim" diyen Ergenç'in bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.