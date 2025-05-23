Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan yargılandıkları davada karar çıktı.



Mahkeme, Halit Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.



'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'



Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Ergenç, yalan söylemediğinde ısrar ederek karara itiraz edeceklerini belirtti.



2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İddianamede, Ergenç ve Kocaoğlu'nun tanık olarak alınan ifadelerinde Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulara verdikleri cevaplarının çelişkili olduğu belirtilmişti.

Savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu'nun "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmiş ve iddianameyi değerlendirilmek üzere İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.