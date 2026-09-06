“Kardeşlerim”, “Şampiyon” ve “Kırmızı Oda” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Halit Özgür Sarı, bu kez oyunculuğuyla değil görüntüsüyle gündeme geldi. Sarı’nın son fotoğraflarında yüzündeki değişiklikleri fark eden bazı sosyal medya kullanıcıları estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulununca oyuncudan açıklama geldi.

“BİR ŞEYİ YAPTIRMADIM”

Sosyal medyada dolgu ve botoks yaptırdığı öne sürülen Halit Özgür Sarı, hakkındaki yorumlara tepki gösterdi.

Oyuncu, “Dünden beri bir sürü insan arıyor, ‘Nasılsın güzellik?’ diye... Çok hayalimdi bu açıklamayı yapmak. Bir şeyi yaptırmadım” diyerek estetik iddialarını reddetti.

Sarı, daha önce geçirdiği tek estetik operasyonun burun ameliyatı olduğunu ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi.

“SURATIMDA ÇOK FAZLA MAKYAJ VARDI”

Son görüntüsündeki farklılığın nedenini de anlatan oyuncu, fotoğrafların çekildiği gün yüzünde yoğun makyaj bulunduğunu belirtti.

Sarı, makyajının istediği gibi olmadığını ve kullanılan ışığın da görüntüyü etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Dün suratımda çok fazla makyaj vardı. Makyajım iyi de olmamıştı. Işık çok fazlaydı, ikisi beraber uyuşmamış olabilir. Ne yaptı kendine, ameliyatlar vs... Gördüğünüz gibi ışık, çok şeyi değiştiren bir şey.”

“NEGATİF ŞEYLER BENİM UMURUMDA DEĞİL”

Hakkında yapılan olumsuz yorumlara da değinen Halit Özgür Sarı, sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi.

“Herksin başına gelebilir, benim de başıma geldi. Çok da abartmayın. Negatif şeyler benim umurumda değil” diyen Sarı, görünümüyle ilgili eleştirilere rağmen kendi bildiği şekilde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Bıyığının da eleştirildiğini belirten oyuncu, “Bıyığımı da beğenmeyenler var, aynı şekilde devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“BU KADAR HAKARETE GEREK YOK”

Sarı, açıklamasının devamında sosyal medyadaki hakaret ve nefret söylemlerine de tepki gösterdi.

“Bu kadar kine, nefrete, hakaret söylemine gerek yok. Dava edilebilirsiniz, ben etmem. Paranıza yazık günah” diyen oyuncu, sözlerini insanların kendilerine iyi bakması gerektiğini söyleyerek tamamladı.

Halit Özgür Sarı, şimdilerde “Alıkara” dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.