Sokak aralarına ve otoparklara aylarca terk edilerek çürümeye bırakılan "hurda ve sahipsiz" araçlar belediyeleri harekete geçirdi. Portekiz’in Braga kentinde cadde ve sokakları işgal eden sahipsiz araçlara yönelik başlatılan operasyon kapsamında, son iki ay içinde 200’den fazla terk edilmiş araç çekicilerle toplanarak yediemin otoparklarına çekildi.

Braga Şehir Konseyi ve belediye zabıta ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen denetimlerin bilançosunu kamuoyuyla paylaşan Belediye Başkanı Joao Rodrigues, kamusal alanların işgaline göz yummayacaklarını vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rodrigues, hem görüntü kirliliğine hem de park yeri krizine yol açan bu tablonun vatandaşların günlük hayatını doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti.

Terk edilmiş araçların şehir manzarasının bir parçası haline gelmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Rodrigues, "Park yerlerini aylarca işgal eden, sokaklarımızı çirkinleştiren ve gerçekten park yeri arayan vatandaşların hakkını gasp eden sahipsiz araçlar artık sokaklarda kalamaz. Bu sebeple denetimleri sıkılaştırdık ve müdahale gücümüzü artırdık. İki ayda 200'den fazla aracın kaldırılması demek; hemşehrilerimize açılan yeni park alanları, daha bakımlı sokaklar ve halka yeniden kazandırılan kamusal alan demektir" dedi.

Yönetim anlayışlarında sorunları biriktirmek yerine yerinde ve hızla çözmeyi benimsediklerini söyleyen Rodrigues, "Kamusal alanın saygı gördüğü, tertemiz ve düzenli bir şehir istiyoruz. Burada durmayacağız, denetimlerimiz aralıksız devam edecek" diyerek sokakları otoparka ve hurdalığa çevirenlere karşı taviz verilmeyeceğini duyurdu.