Halk arasında gözlük kaldıran olan bilinen bitki son zamanlarda sürekli reklamlarda yer alıyor. Damla olarak kullanılan bu sıvı doğada bulunuyor ve göze uygulanıyor. Fakat uzmanlar bu sıvının oldukça tehlikeli olduğunu ve geri dönüşü olmayan körlüğe neden olduğunu ifade ediyor.

KIRLANGIÇ OTU SIVISININ TEHLİKELERİ

Göze iyi geldiği söylenen ve halk arasında sıklıkla kullanılan kırlangıç otu sıvısı, gözlüklerinden kurtulmak isteyenlerin ve sinüzitü olanların kullandığı bir yöntem. Bu iddialar sonrasında sosyal medyada da şifa diyerek satılmaya başlandı.

REKLAMLARI ÇOĞALMAYA BAŞLADI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, göze iyi geldiği söylenen bu sıvının körlüğe neden olduğunu aktardı. Reklamının son zamanlarda sıklıkla yapıldığını aktaran Gündoğan, mucize olarak bilinen bu ilacın aslında göze ciddi zararlar verdiğini ifade eden. Gündoğan, kendilerine gelen hastaların çoğunun bu durumdan dolayı kendilerine geldiğini söyledi.

BİLİMSEL BİR KANITI YOK! KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Bu sıvının bilimsel kanıtının olmadığını belirten Gündoğan, bu damlaların steril olmayan ortamlarda uygulandığını ve direk göze uygulandığını söyledi. Bu durumun enfeksiyon ve alerjik durumlara neden olabileceği gibi körlüğe kadar gideceğini vurguladı. Ve vatandaşları, çok dikkatli olun diyerek uyardı.