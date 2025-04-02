Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’te okuduğu bir şiir nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle hapse mahkum edildi ve 4 ay 10 gün süreyle cezaevine girdi. Erdoğan’ı Pınarhisar Cezaevine 26 Mart 1999 günü doktoru Turhan Çömez götürdü. Bugünün İYİ Parti Milletvekili Çömez SÖZCÜ’ye o günü anlattı.

“Binlerce kişiyle birlikte Saraçhane’deki İstanbul Belediyesi önünden hareket edip Pınarhisar’a gittik. On binler, Erdoğan’ı uğurlarken isyan ediyordu. Bugünden farklı olan ise meydanda TOMA’lar yoktu, halkın üzerine gaz ya da tazyikli su sıkılmadı. Erdoğan, ‘Bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hâle gelmişse, oradaki yargı sisteminde sorun var demektir’ diyordu. Aradan 26 yıl geçti, insanlar yine adalet çığlığı atıyor ve aynı haklı tepkiyi İmamoğlu için ortaya koyuyor’’ dedi ve şunları anlattı:

OFİSİMDE BULUŞTUK: “O gün adaletsizlikten, yargı zulmünden, hukuksuzluktan şikâyet etti. Meydanda on binler vardı, haksızlık yapıldığı için, onun hukukunu korumak için meydanlara gelmişlerdi, tepkilerini ortaya koydular. Pınarhisar Cezaevine giderken en son benim ofisime uğradı. Cezaevine de yoğun bir kalabalık ile birlikte ben götürdüm. Caddeler hınca hınç doluydu ama TOMA’lar, basınçlı su, gaz kapsülleri, cop yoktu.

RAKİBİ TASFİYE: Ben o gün Sayın Erdoğan’a hangi gerekçeyle destek olduysam bugün aynı gerekçeyle ‘hayır’ diyorum. Yargı marifetiyle rakiplerinizi tasfiye etmekten vazgeçin.

KALABALIKLARI DİNLEYİN: İnsanlar sokakları boş yere doldurmuyor, rahatsız olmayın; meydanlara dökülmüş, feryat eden, hak talep eden iktidara mesaj veren o kalabalıkları dinleyin. 26 yıl sonra da bugün meydanlarda aynı atmosfer var. Gençler endişeli, kaygılı, hayal dahi kuramıyor.

BUZDOLABI BOŞ: Buzdolabı boş. Annelerin tenceresi kaynamıyor. Yavrusu akşam yatağa aç giriyor. Baba akşam evine eli boş dönüyor. Çarşıda pazarda ezilmiş, çürümüş sebze meyve arıyor. Meydanların sesini dinleyin.”