Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 4 yıldır Rusya'ya karşı savaşan ülkedeki reformist kimliğiyle tanınan popüler Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un görevden alınması kararı, halkı sokağa döktü.

Zelenski'nin bu kararı her gün Rus İHA ve füzeleriyle vurulan Ukrayna halkını sokağa döktü. Binlerce kişi ellerinde pankartlarla Başkanı protesto etti.

Bu görevden alma üst düzey bir istifaya neden oldu. Başbakan Yulia Svyrydenko bu karardan sonra istifa etti.

Bu siyasi deprem Rusya baskısı altında olan Ukrayna hükümetinin üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

İÇERİDE DE DIŞARIDA DA SİYASET SARSILDI

Kiev'de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, savunma bakanlığı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Oleksandr Syrskyi liderliğindeki ordu yönetimi arasında "zorlu bir diyalog" yaşandığını itiraf etti.

Tarafların birliği sağlayamadığını belirten Zelenski, böyle bir durumda bir tarafı seçmek zorunda kaldığını ve sorumluluğun kendisinde de olduğunu ifade etti.

Zelenski, Fedorov'un yerine Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Vekili Yevhenii Khmara'yı vekil olarak atadığını ve parlamentodan bu ismi onaylamasını talep ettiğini açıkladı.

Ancak Zelenski’nin Syrskyi'yi destekleme kararı, sivil toplum ve Ukrayna'nın dış ortakları arasında tepkiyle karşılandı.

Kiev'deki başkanlık ofisi önünde toplanan bini aşkın gösterici, Fedorov'a destek vererek "Syrskyi dışarı" sloganları attı.

Bu gösteri, Rusya'nın 2022'deki işgalinden bu yana ülkede gerçekleşen ikinci büyük hükümet karşıtı protesto oldu.

Daha önce de yolsuzlukla mücadele kurumlarının kapatılması kararı benzer bir tepkiye yol açmıştı.

GÖREVDEN ALINAN BAKANDAN AĞIR ELEŞTİRİ

Görevden alınan Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ise düzenlediği basın toplantısında askeri liderliği reformları engellemek ve "Sovyet tarzı" yöntemlere başvurmakla suçladı.

Fedorov, tugaylara yönelik desteklerin verilere değil, "sadakate" göre belirlendiğini ve orduyu modernize etme girişimlerinin bürokratik engellere takıldığını öne sürdü.

Syrskyi'nin görevden alınmasını önerdiği için çarşamba günü görevine son verildiğini belirten Fedorov, Zelenski’nin danışmanlık teklifini de reddettiğini açıkladı.

Fedorov’un altı aylık görev süresince Ukrayna ordusu, Rus petrol rafinerilerini ve Kırım'ı izole etmeye yönelik kritik rotaları hedef alarak önemli başarılar elde etmişti.

GAZ PATRONU YENİ BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu, Zelenski'nin kabinede yenilenme ihtiyacı olduğunu açıklamasının ardından Başbakan Yuliya Svyrydenko'nun istifasını kabul etti.

Svyrydenko'nun yerine Naftogaz enerji şirketinin başkanı Serhiy Koretskyi geldi.

Kiev'deki göstericiler, 35 yaşındaki Fedorov’un gelecekteki bir başkanlık yarışında Zelenski’ye rakip olabileceği endişesiyle görevden alındığını iddia ediyor.

Ülkede 2024 yılında da benzer şekilde popüler olan Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alınarak büyükelçi olarak Londra'ya gönderilmişti.

Göstericilerden Andrii Dligach, Zelenski'nin kendisine siyasi rakip olabilecek ve açık siyaseti savunan figürlere karşı çıktığını savundu.