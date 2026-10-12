Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, bir süredir birlikte olduğu Eray Temiz ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, paylaşımına romantik bir mesaj da ekledi. Ancak Özdil'in nişan fotoğrafındaki görünümü, önceki kareleriyle karşılaştırıldığında farklı bulundu.

“BİZ DE SEVGİMİZİ BİR ÖMÜRLÜK SÖZE DÖNÜŞTÜRDÜK”

Özlem Özdil, nişanından paylaştığı fotoğrafa, “Biz de sevgimizi bir ömürlük söze dönüştürdük. Şimdi aynı hayale, aynı geleceğe, el ele… Bir ömür biz olmaya…” notunu düştü ve sevgilisi Eray Temiz'i etiketledi.

KARDEŞİNDEN DUYGULANDIRAN YORUM

Sanatçının paylaşımına, kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Özgür Özdil de yorum yaptı. Kardeşinin mutluluğunu kutlayan Özgür Özdil, “Kalpleriniz bir ömür boyu beraber çalsın” ifadelerini kullandı. Eray Temiz ise bu yoruma kalp emojisiyle karşılık verdi.

Özlem Özdil'in nişan fotoğrafındaki görünümü de sosyal medyada konuşulan ayrıntılardan biri oldu. Sanatçının önceki fotoğraflarından farklı görünen hali, bazı kullanıcıların kendisini tanımakta zorlandığı yorumlarına neden oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Özlem Özdil'in yıllar içindeki değişimi de dikkat çekti. Saç tarzı ve dış görünümünde değişikliğe giden sanatçı, son haliyle önceki fotoğraflarından oldukça farklı bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada yaklaşık 1 milyon takipçiye ulaşan Özdil'in nişan paylaşımı da ilgi gördü.