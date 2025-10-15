Çekmeköy Çamlık Mahallesi Çamlık Durağı kesiminde özel halk otobüsü zincirleme kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsüyle kavga eden otobüs şoförü, önce park halindeki taksi, kamyonete çarptıktan sonra yolcuların beklediği durağa girdi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada özel halk otobüs şoförü ile beraber 5 kişi yaralandı bir kişi de hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İETT, kaza ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Emniyet ve İETT tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan kaza öncesi yaşanan kavga kameralara yansıdı.