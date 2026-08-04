Sivas’ta 3 Ağustos 2026 Pazartesi saat 21.40 sıralarında Luna Park önündeki duraktan 58 H …8 plakalı Bülbüller hattı otobüsüne binen 5 görme engelli kadın, ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak istedi. Bu sırada otobüs şoförünün yolculara yönelik olumsuz ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Görgü tanıklarının ve yolcuların aktardığı bilgilere göre, şoförün aracı durdurarak yolcuları indirmeye çalıştığı ve bir süre seferi aksattı.

'ALLAH DAHA BETER ETSİN'

Yaşanan tartışma sırasında şoförün, “Polis çağıracağım”, “Gitmiyorum o zaman”, “İşinize geliyor değil mi böyle beleşe gitmek? Allah daha beter etsin, haram olsun, haram ediyorum. Hakkımı Allah'a havale ediyorum” şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

Olayın ardından görme engelli vatandaşların durumu belediyenin şikayet hattına bildirdiği, henüz herhangi bir işlem yapılmadı.

4736 sayılı Kanun kapsamında, yüzde 40 ve üzeri engelli bireylerin şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı bulunuyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.