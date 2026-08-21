Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Güllük Halk Plajı, deniz suyundaki kirlilik şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kullanıma kapatıldı. Güllük Mahallesi Manastır Caddesi'ndeki plajda Milas Belediyesi ekipleri güvenlik şeridi çekti ve ziyaretçilerin girişini engelledi. Bölgeden yeniden deniz suyu numuneleri alınarak detaylı laboratuvar incelemelerinin yapılacağı belirtildi. Plajın ne kadar süre kapalı kalacağı henüz netlik kazanmadı. Yapılacak analiz ve su kalitesi kontrollerinin sonuçlarına göre, plajın yeniden halkın kullanımına açılıp açılmayacağına karar verilecek.

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