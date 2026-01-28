‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek bol keseden harcama yapan iktidar, üç kuruş tasarruf için halkın sağlığını riske atan önlemlere yöneldi. İnsan hayatı için kritik öneme sahip sağlık malzemelerini seçme yetkisi hekimlerden alınıp Devlet Malzeme Ofisi’ndeki (DMO) ihale komisyonlarına verildi. Bu malzemeler daha önce hastaneler tarafından ihtiyaca göre ve ilgili hastanedeki hekimler tarafından belirlenen kriterler kapsamında alınmıyordu.

‘AMELİYATTA İP KOPTU’

Şimdi ise büyük miktarlarda alım yapan komisyonlar ‘ucuz’ diye kalitesiz malzemeleri seçip hastanelere gönderince, hastalarda hayati riskler oluşmaya başladı. SÖZCÜ’ye konuşan hekimler, sağlık için uygun olmayan kalitesiz malzemeler nedeniyle hastaların tedavi süreçlerinin uzadığını ve enfeksiyona maruz kaldığını bildirdiler. Her türlü sağlık malzemesini hekimlerin seçmesi gerektiğini belirttiler. Firmaların fiyat rekabetine uyum sağlamak için en kalitesiz malzemelerle teklif verdiğini söylediler.

Kalitesiz malzeme yüzünden hastanelerde yaşanan sorunlara örnekler de veren hekimler şunları söyledi: “Tiroid ameliyatı yaparken ip koptu, hayati risk oluştu. Katatör ölçüsü alırken hasta kötü malzemeden alerji oldu, uzun süre tedavisi için uğraştık. Yaptığımız diş dolgusu düşüyor, diş sıkma apereleri aşırı ince, ilk sıkmada kırılıp dağılıyor. Neşterler kesmiyor, protezler çalışmıyor, katerler damar içinde kırılıyor, stent ve kalp kapakları damar ve kalbe uymuyor, maskeler, suni solunum cihazları hastada komplikasyona yol açıyor, yatağa bağımlı hale getiriyor.”

Komisyonda fiyat öncelikli tercih

DMO’nun malzeme alımlarını yapan ihale komisyonlarında kaliteden çok fiyat tercihi öne çıkıyor. Komisyonlarda, satın alınacak sağlık malzemelerinin ilgili bölümlerinden (kardiyoloji, ortopedi vb) hekimlerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlıklardan seçilen bürokratlar yer alıyor. Çoğunluğun kararı ihale sonucuna yansıdığı için hekimlerin kalite tercihinden çok ucuz fiyat öne çıkıyor. Bu da hastalarda çeşitli komplikasyonlara neden oluyor.