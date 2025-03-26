İstanbul'da 8 gündür protesto ve gösterilere sahne olan İBB Saraçhane’de iftar programı yapıldı. Belediyenin havuzlu bahçesi ve Saraçhane Parkı'na kurulan iftar sofrasına binlerce İstanbullu katıldı. Tüm vatandaşlara açık olarak düzenlenen etkinlikte, Ramazan ayının manevi iklimi, dostluk, dayanışma ve birlik duyguları eşliğinde paylaşıldı.

DAYANIŞMA SOFRASI: MİLLET İFTARI

İBB tarafından organize edilen bu büyük buluşma, sadece bir iftar etkinliği olmanın ötesine geçerek, son dönemde yaşanan hukuksuzluklara karşı verilen toplumsal dayanışmanın da simgesi haline geldi. Halkın yoğun katılım gösterdiği program, İstanbul’un direnci ve kararlılığı adına güçlü bir mesaj niteliği taşıdı.

İBB’nin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı, İstanbul’un kalbi Saraçhane’de binlerce kişinin katılımıyla anlam kazandı. İBB Saraçhane Binası’nın yanı sıra karşısındaki Saraçhane Parkı da vatandaşların iftar sofralarıyla dolup taştı.