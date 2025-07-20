İktidarın “Kamunun cebinden bir kuruş çıkmayacak” diye reklamını yaptığı Kamu özel işbirliği projelerine milyarlar ödenmeye devam ediyor. Bir yanda vatandaşın hastahane çilesi büyüyor, diğer yanda müteahhitlerin kazancı. Vatandaş MR, endoskopi, tomografi gibi tetkikler için en az bir yıl sonrasına randevu alabilirken, şehir hastaneleri müteahhitlerine kira ve hizmet bedeli olarak bu yılın ilk 6 ayı için 52 milyar ödenecek.

‘100 MİLYAR TL’Yİ BULACAK’

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Kamu özel işbirliği çerçevesinde hizmete açılan Şehir Hastaneleri için Hazine’den yılın ilk 6 ayında kira ve hizmet bedeli olarak 52 milyar 183 milyon TL ödeneceğini bildirdi.

Sağlık eski Bakanı Fahrettin Koca’nın 2023 yılında TBMM’de yaptığı bütçe konuşmasını hatırlatan Kara, 2023’de toplam 46 milyar TL olan kira ve hizmet bedelinin 2025 yılının ilk 6 ayında aşıldığını vurguladı. Ödenecek tutarın yıl sonunda 100 milyar TL’yi bulacağını kaydetti. Kara, “Devletin cebinden bir kuruş para çıkmayacağı belirtilerek yaptırılan Kamu Özel İşbirliği projeleri milletin sırtında büyük yük haline geldi. Son 2.5 yılda ödenen tutar 194 milyar TL’yi buldu. 2024 yılı sonu itibari ile Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan 18 şehir hastanesi var. 2026 yılında 115 milyar TL, 2027 yılında 121 milyar TL bütçeden bu projelere kira ve hizmet bedeli olarak akmaya devam edecek” dedi.

Nermin Yıldırım Kara

Yabancı şirketler işletmeye ortak oldu

Şehir hastanelerini de iktidarın gözde müteahhitlerinden Rönesans Holding, DİA Holding, Akfen İnşaat, IC Içtaş İnşaat gibi şirketler yaptı.

Bu hastanelerin 5 tanesini yapan Rönesans Holding, 2021’de “Rönesans Sağlık Yatırımları AŞ ile Şam Yapı AŞ tarafından 2015 yılında kurulan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ’deki hisselerini Danimarkalı ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ’ye devretti. Holding, yaptığı açıklamada bunun bir satış olmadığını işletme konusunda yabancı ortakla işbirliği yapılacağını söyledi.