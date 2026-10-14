Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olan Halk TV’ye 14 Ekim sabahı (bugün) kayyum atandı. Polis ekiplerinin kanalın merkez binasında arama yaptığı sırada yayın akışı kesildi ve bant yayına geçildi.

TMSF kontrolüne geçen Halk TV’nin yönetimine Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı’nın kayyum olarak atandığı belirtildi. Paşalı’nın daha önce Flash TV, Flash Haber, EkoTürk, Can Medya ve TELE1’e de kayyum olarak atandığı ifade edildi.

SORUŞTURMALAR MEDYA ŞİRKETLERİNE UZANDI

2025 yılında yasa dışı bahis, kara para ve dolandırıcılık iddialarıyla başlatılan soruşturmalar medya sektörüne de uzandı. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda şirketin yönetimi devralındı.

Mart 2025’ten bu yana Flash Haber, EkoTürk, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor ve TELE1’in yönetimini üstlenen TMSF’nin medya sektöründeki varlığı genişledi.

BAZI KANALLAR SATIŞA ÇIKARILDI

Medya sektöründeki gelişmeler televizyon kanallarıyla sınırlı kalmadı. Dijital yayın platformu GAİN Medya’ya da kayyum atandı.

TMSF kontrolündeki medya kuruluşlarının bir bölümü yayınlarını sürdürürken bazı kanallar satışa çıkarıldı. Bazılarının ise yayın akışında değişikliklere gidildi.