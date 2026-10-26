Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada kayyum atanan Halk TV kanalında yayınlar durduruldu, sosyal medya hesapları engellendi ve halktv.com.tr adresi devre dışı bırakıldı. Gazeteci Bülent Mumay de Halk TV'nin internet sitesinin kayyum kararının alındığı günkü haberlerle yayında kaldığını, daha sonra alan adının devre dışı bırakıldığını belirtti. Mumay, site adresine girildiğinde boş bir Google sayfasına yönlendirildiğini ifade ederek konuya ilişkin paylaşım yaptı. KAYYUM HEYETİNDEN AÇIKLAMA Mumay'ın paylaşımının ardından kayyum heyetinin kendisine yaptığı açıklamayı aktardı. Mumay'ın aktardığına göre heyet, internet sitesine ait şifrelerin kendilerine teslim edilmemesi nedeniyle sitenin tamamen devre dışı kaldığını bildirdi. Kayyum heyetinin ayrıca, siteyi yönetebilecek duruma geldikten sonra hem internet sitesindeki hem de YouTube kanalındaki arşive müdahale etmeyeceğini ilettiği belirtildi.

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