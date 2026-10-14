Türkiye'de medya kuruluşlarına yönelik kayyım atamaları tartışılmaya devam ederken, Halk TV'ye sabah saatlerinde kayyum atandı.

Daha önce çok sayıda televizyon kanalına yönelik kayyım süreçlerinde adı geçen İbrahim Paşalı'nın Halk TV'nin yönetimine de kayyım olarak atandığı ileri sürüldü.

Paşalı'nın geçmişte görev aldığı medya kuruluşları ve siyasi kimliği, söz konusu iddiayı yeniden tartışmaların odağına taşıdı.

DAHA ÖNCE DE AYNI İSİM ATANMIŞTI

İbrahim Paşalı'nın adı ilk olarak Flash Haber'e yönelik kayyım atamasıyla gündeme gelmişti.

Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber'in devlet kontrolüne geçtiği süreçte, Flash Haber'in yönetimine Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı getirilmişti.

Ardından Can Holding'e yönelik operasyon kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi televizyon kanallarının da bulunduğu medya grubuna el konulmasıyla Paşalı'nın adı bir kez daha gündeme geldi.

Can Medya bünyesindeki kuruluşların yönetiminde de Paşalı'nın görevlendirildiği haberleri kamuoyuna yansıdı.

TELE1'E DE KAYYIM OLARAK ATANMIŞTI

Paşalı'nın görev aldığı bir diğer medya kuruluşu ise Tele1 oldu.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçte Tele1'e kayyım atanmıştı.

Kanalın yönetimine getirilen isim yine İbrahim Paşalı olmuştu.

Böylece Paşalı, farklı soruşturma ve el koyma kararlarının ardından yönetimi değişen medya kuruluşlarında üstlendiği görevlerle dikkat çekti.

İBRAHİM PAŞALI KİMDİR?

İbrahim Paşalı, geçmişte Yeni Şafak gazetesinde yazarlık yapan ve radyo programlarıyla tanınan bir isim.

Paşalı, medya yöneticiliği görevlerinden önce radyo yayınlarında seslendirdiği şiirlerle tanınıyordu. Özellikle "Romantik İslamcı" olarak nitelendirilen şiirleriyle biliniyordu.

Son dönemde ise adı ağırlıklı olarak medya kuruluşlarına yönelik kayyım atamalarıyla gündeme geldi.

Flash Haber, Can Medya bünyesindeki televizyon kanalları ve Tele1'e ilişkin süreçlerin ardından Paşalı'nın bu kez Halk TV'nin başına getirildiği iddiası dikkat çekti.

Halk TV'ye kayyım atandığı ve İbrahim Paşalı'nın görevlendirildiği yönündeki bilgilerin resmi makamlar tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı ise henüz netleşmedi.