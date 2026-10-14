Halk TV’ye kayyım atanması ve yayınlarının durdurulmasının ardından kanalın milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesapları hakkında da erişim engeli kararı verildi. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarının 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendiğini duyurdu.

MİLYONLARCA TAKİPÇİLİ HESAPLAR ENGELLENDİ

İFÖD'ün paylaştığı bilgilere göre, erişim engeli kararı kapsamında Halk TV'nin 2,59 milyon aboneli YouTube kanalı (@Halktvkanali), 3 milyon takipçili X hesabı (@halktvcomtr) ve 1,5 milyon takipçili Facebook sayfası (halktvcomtr) yer aldı.

Ayrıca kanalın 1,2 milyon takipçili Instagram hesabı (@halktvcomtr), 256 bin takipçili TikTok hesabı (@halktv) ve 5 bin 247 aboneli Telegram kanalı (@halktvcomtr) da erişim engeli kararından etkilendi.

İFÖD, söz konusu hesaplar hakkında erişim engeli kararı alınmasına karşın sosyal medya platformlarının hesapları henüz Türkiye'den görünmez kılmadığını belirtti.