Türkiye, bu sabah Halk TV'ye yapılan operasyonla uyandı.Polis ekiplerinin binaya girmesinin ardından kayyum heyeti kanalın yönetimini devraldı. Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, binadaki son gelişmeleri aktarırken Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın kayyum heyeti başkanıyla yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığını belirterek, "Halk TV Genel Yayın Yöneticisi Suat Toktaş kayyum heyeti başkanı ile yayının devam etmesi konusunda yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Halk TV yayını durduruldu" ifadelerini kullandı. Kanalın yayınının saat 06.31'de kesildiği görülürken, ekranlara Canım Kardeşim kamu spotu verildi.

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