Halk TV'nin İstanbul'daki binasına geçtiğimiz gün düzenlenen polis baskınıyla kanala kayyum atanmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.
Soruşturmada gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.