İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet Necati Yağcı, Murat Koçak, Süleyman Özen, Ali Turan, Armağan Küçük, Harika Akkaya ve Mediha Burumoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi talep edildi. Halit Akın ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi. 7 KİŞİ TUTUKLANDI Mahkemeye sevk edilen 12 kişi hakkında karar verildi; yedi isim tutuklanırken, dört kişi ev hapsi, bir kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

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