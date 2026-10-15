Medya özgürlüğüne yönelik son darbe

Reuters: Türk polisi muhalif televizyon kanalının merkezine baskın düzenledi. Kayyum atanması Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik son müdahalelerden biri.

AFP: Türkiye’de bağımsız gazetecilik yok olma yolunda olabilir.

AP: Türkiye’de basın özgürlüğü giderek geriledi. Baskın düzenlenen Halk TV, hükümet kontrolünde olmayan yayın kuruluşlarından biri.

BBC Türkçe: Halk TV’ye kayyum atandı, haber yayını durduruldu.

Euronews Türkçe: Halk TV’ye kayyum atandı: Polis kanalı bastı, yayın durduruldu.

Kathimerini: Medya özgürlüğüne yönelik son darbe.

İspanyol EFE:Türkiye, ülkenin en büyük muhalif televizyonuna müdahale etti.

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