Medya özgürlüğüne yönelik son darbe
Reuters: Türk polisi muhalif televizyon kanalının merkezine baskın düzenledi. Kayyum atanması Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik son müdahalelerden biri.
AFP: Türkiye’de bağımsız gazetecilik yok olma yolunda olabilir.
AP: Türkiye’de basın özgürlüğü giderek geriledi. Baskın düzenlenen Halk TV, hükümet kontrolünde olmayan yayın kuruluşlarından biri.
BBC Türkçe: Halk TV’ye kayyum atandı, haber yayını durduruldu.
Euronews Türkçe: Halk TV’ye kayyum atandı: Polis kanalı bastı, yayın durduruldu.
Kathimerini: Medya özgürlüğüne yönelik son darbe.
İspanyol EFE:Türkiye, ülkenin en büyük muhalif televizyonuna müdahale etti.