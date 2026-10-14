İstanbul’da sabah saatlerinde polis baskını düzenlenen Halk TV’ye kayyım atanırken kanalın yayını da durduruldu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskının ardından Halk TV binasının bulunduğu yol polis ekiplerince trafiğe kapatıldı ve çalışanların içeri girmesine izin verilmedi. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kamunun haber alma hakkının engellenmemesi için canlı yayın akışının devam etmesini talep etse de bu isteği kayyum tarafından reddedildi. Görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine Halk TV’nin ekranı karartıldı ve yayın resmi olarak durduruldu.

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