Aralarında eski bakan, milletvekili ve senatörlerin de bulunduğu, YENİ Parti’yi destekleyen 284 eski parlamenter, Halk TV’ye kayyum atanmasına ortak açıklamayla tepki gösterdi.

“Halkımıza Çağrımızdır” başlıklı açıklamada basın özgürlüğünün korunması ve bir an önce seçime gidilmesi istendi.

Halk TV’ye yönelik müdahaleyi protesto eden eski parlamenterler, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

‘PROTESTO EDİYORUZ’

“Özgür basın demokrasinin nefes borusudur. Basının susturulduğu yerde halkın haber alma hakkı, demokrasinin kendisi ve hukuk devleti tehdit altındadır. Basını özgür olmayan toplum karanlıkta kalır. Halk TV’ye kayyum atanmasını ve yayınlarının durdurulmasını şiddetle protesto ediyoruz.

Yapılan müdahaleyi, ülkemizde basın özgürlüğüne yönelik baskıların yeni ve son derece tehlikeli bir aşaması olarak görüyoruz. Basın mensuplarına ve basına yönelik baskılara ve kayyum uygulamalarına son verilmelidir. Çıkış yolu bir an önce seçim yapılmasıdır. Halk TV’nin özgür yayın yapma hakkı derhal güvence altına alınmalıdır. Cumhuriyetimizin demokratik, laik, hukuk devleti niteliğini ve halkımızın barış ve kardeşliğini, toplumsal huzurumuzu savunmaya kararlıyız.”

Yayınlar YouTube’dan sürüyor

Halk TV’nin İstanbul’daki binasına önceki gün şafak vakti yüzlerce polisle baskın yapıldı. Kayyum atanan kanalın yayını durduruldu.

Halk TV’nin yayınlarının durdurulmasının ardından kanalın dijital platformlardaki hesaplarına yönelik de erişim engeli kararı alındı. Halk TV’nin milyonlarca kişiye ulaşan sosyal medya hesapları 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi.

KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Halk TV çalışanları bunun üzerine Youtube’dan ortak yayına geçti. Canlı yayına geçen YouTube kanalında Halk TV’nin ekran yüzleri gelişmeleri izleyicilere aktarmayı sürdürdü. Muhabirler de canlı bağlantılarla bulundukları yerlerden haberleri vermeyi sürdürdü.

GAZETECİ ERDEMOL İLE MODERATÖR ATILGAN HALK TV’DEN AYRILDI

Kayyum istifaları geldi

4.5 yıldır Halk TV’de çalışan Erdemol: Halkın haber alma hakkına müdahaleye karşı çıkan bir gazeteci olarak kayyum yönetiminde çalışmam beklenemez.

Gazeteci-yazar Mustafa Kemal Erdemol, önceki gün kayyum atanan Halk TV’den istifa ettiğini açıkladı.

Kayyum yönetiminde çalışmayı kabul etmeyeceğini vurgulayan Erdemol, 4.5 yıldır çalıştığı Halk TV’den istifa ettiğini belirtti.

MESLEKTAŞLARA VEDA

“Halkın haber alma hakkına müdahaleye karşı çıkan bir gazeteci olarak kayyum yönetiminde çalışmam beklenemez” vurgusunu yapan Erdemol, “İşsiz kalmak yabancısı olduğum bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Erdemol, “Birlikte çalışmaktan onur duyduğum Halk TV emekçilerine, meslektaşlarıma, kanal yöneticileri ve sahiplerine teşekkür ederim” dedi.

Erdemol, “Halk TV, kayyumdan alınıp izleyicileriyle, emekçileriyle, sahipleriyle buluştuğunda yeniden görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

ATILGAN DA AYRILDI

Erdemol’dan sonra moderatör Burçin Atılgan da istifa etti. Atılgan, istifasını, “Ben de burdan beyan edeyim. Hayatım, görüşlerim, kimliğim ve tüm zulümlerine rağmen dönmediğim yolum satılık değil. Halk TV’deki görevimden istifa ediyorum” sözleriyle duyurdu.

TV kapatmaya yurt çapında protesto

Halk TV’ye kayyum atanması yurt çapında yapılan gösteri ve açıklamalarla protesto edildi.

ANKARA

Ankara’da Demokrasi Platformu üyeleri “Sansüre karşı Halk TV’nin yanındayız” pankartı açtı.

ÇORUM

Çorum’da da yurttaşlar, “Halk TV’nin, özgür basının ve tüm basın emekçilerinin yanındayız” sözleriyle iktidara tepki gösterdi. - Yavuz ALATAN

‘Tek taraflı basının ülkeye faydası yok’



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV’ye kayyum atanmasını eleştirdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Anayasa’da açık açık ‘Basın hürdür, sansür edilemez’ deniyor. Ama bu gidişle nereye gidecek, bilmiyorum. Tek taraflı bir basının bu ülkeye de hiçbir faydasının olmadığını daha önceki yıllardan biliyoruz. Umuyorum bu uygulama da ortadan kalkar” dedi. ANKARA/SÖZCÜ



Depremzede aileler Halk TV’ye sahip çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışında buluştuğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, T24’ün kapatılması ve Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki gösterdi:

“T24 ve Halk TV’nin kapatılmasını kabul etmiyoruz. Adalet mücadelemizin sesi olan basın emekçilerinin yanındayız. Özgür basın susturulamaz.”