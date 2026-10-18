Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker de istifa kararı aldığını açıkladı. Babaeker, 18 Ekim'deki sosyal medya paylaşımında istifa dilekçesini ertesi gün vereceğini bildirdi. Daha önce Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile Program Koordinatörü Kürşad Oğuz, kayyım yönetimi altında çalışmayacaklarını belirterek görevlerinden istifa etmişti. “GAZETECİLİĞE EL KOYAMAZLAR” Babaeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Halk TV’den istifa edip etmediğimi soranlar oluyor, etmemeyi bir saniye bile düşünmedim. Kayyum ile çalışmayacağımı kendisine beyan etmiştim, yarın da gidip istifa dilekçemi vereceğim. Gazeteciliğe el koyamazlar, neşemizi de çalamazlar:)” İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Halk TV'ye 14 Ekim'de el konulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kanala kayyım olarak atanmıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.