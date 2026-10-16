TBMM Genel Kurulu’nda Kızılay kanunu teklifine görüşmelerine, 6 Şubat depremlerindeki çadır satışı eleştirileri damga vurdu.

Yeni Yol Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Kızılay’ın hukuki ve kurumsal yapısının netleştirilmesi, ticari faaliyetlerinin denetlenmesi ve şeffaflığın sağlanması gerektiğini belirtti.

DEM Parti Grubu adına konuşan Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin yalnızca Kızılay’ın hukuki statüsünü düzenleyen bir metin olarak değerlendirilemeyeceğini, kurumun görev ve yetkilerini genişlettiğini ve yeni bir hukuki alan açtığını söyledi.

SADECE ÜÇ KİŞİ

Genel Kurul’daki katılımın düşüklüğünü de eleştiren DEM Partili Onur Düşünmez, “Yalnız 3 arkadaş oturuyor iktidar sıralarında” diyerek, şunları söyledi:

“6 Şubatta soğukta binlerce insan yaşam mücadelesi verirken ‘Buradan nasıl kar ederiz’ hırsıyla hareket edildi ve depremzedelere çadır satıldı. Bu halk yapılan bu gözü dönmüşlüğü asla unutmayacaktır.”

KIZI ÖLÜMLÜ KAZA YAPIP SADECE 3 AY YATMIŞTI

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık çadır sattı tepki çekti. Kızı Zehra Kınık otomobiliyle motosiklete çarptı 1 kişi öldü. 2.5 yıl ceza aldı, sadece 3 ay hapis yatınca eleştiri konusu olmuştu.