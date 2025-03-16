AKP Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, tartışmalara yol açan bir projeye imza attı. Dursun, yurt dışında iftar organizasyonu düzenlenmesi yönünde karar aldı.

BELEDİYE MECLİSİNDEN YETKİ ALDI

Sultangazi Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısında, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un imzasını taşıyan bir teklif sunuldu. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, söz konusu teklifte, belediye meclis üyelerinin yurt dışına iftar programına götürüleceği ve gri pasaport çıkarılması için belediye meclisinden yetki alınması gerektiği ifade edildi. Yapılan oylama sonucunda, gri pasaport talebi belediye meclisinde kabul edildi.

BÜTÇE BELEDİYEDEN KARŞILANACAK

AKP Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un, yurt dışı programına ilişkin onay yazısına ulaşıldı. Söz konusu belgede, belediyenin özellikle Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde iftar programları düzenleyeceği ve bu organizasyonların harcamalarının belediye bütçesinden karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, belediye meclis üyeleri ile belediye yöneticilerinin de gri pasaport ile bu programlara katılacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un imzasının yer aldığı yazıda şu ifadeler yer alıyor:

*2025 yılı içinde Avrupa ülkelerindeki teknolojik alt yapı ve akıllı tasarımlara yönelik üst yapı örneklerini incelemek, belediyeler arası işbirliği olanaklarını tespit edebilmek için teknik inceleme ve Ramazan ayında Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde ortak iftar ve programları düzenlenmesi düşünülmektedir.

*Düzenlenecek olan programların giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve ekli listede yer alan belediye meclis üyelerimizin görevlendirilmeleri hususlarında 5393 sayılı yasanın ilgili hükümleri çerçevesinde karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi’ne havalesini olurlarınıza arz ederim.

TEPKİ SONRASI BELEDİYEN AÇIKLAMA

Sultangazi Belediyesi, konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Yunanistan ve Bulgaristan’daki iftarların bütçesinin belediyeden çıkmadığı iş insanları, hayırseverlerin bu bütçeleri karşıladığı Sultangazi Belediyesi’nin sadece aracı olduğu ifade edildi.

Yine Sultangazi Belediyesi tarafından aktarılan bilgilendirmede, buradaki amacın milli manevi değerleri yaşatma oradaki Türklerle iftar organizasyonu olduğu aktarıldı.