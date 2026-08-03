Avustralya’nın eyaletlerinden Queensland’in kuzeyindeki Forrest Beach kıyılarında, denizden aralıklarla karaya vuran altı adet siyah küre nedeniyle acil durum ekipleri alarm durumuna geçti. İlk olarak bir yengeç balıkçısı tarafından fark edilen gizemli nesneler, geniş çaplı bir güvenlik ve inceleme operasyonunun başlatılmasına neden oldu.

Olayın ardından polis ekipleri bölgedeki balıkçıların tahliyesini sağlarken, tehlikeli madde (HAZMAT) kıyafetleri giyen itfaiye ekipleri plajda bir güvenlik çemberi oluşturdu. Bölgede incelemelerini sürdüren yetkililer, aralarında üçü aynı anda karaya vuran toplam altı siyah küreyi emniyete aldı.

KÜRESEL BASINÇLI KAPLAR OLDUĞU AKTARILDI

Avustralya Uzay Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamada, bulunan nesnelerin bir uzay fırlatma aracına ait basınçlı kaplar olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Nesnelerin fiziki özellikleri ile konumunun, yakın zamanda atmosfere kontrolsüz şekilde giren yabancı bir roket gövdesinden kalan enkazla uyumlu olduğu ifade edildi. Ajans, söz konusu roketi ve fırlatmayı gerçekleştiren ülkeyi tespit etmek amacıyla uluslararası yetkililerle temaslarını sürdürüyor.

Flinders Üniversitesi Uzay Arkeoloğu Alice Gorman, bulunan parçaların uzay literatüründe sıklıkla “uzay topları” olarak adlandırılan küresel basınçlı kaplar olduğunu belirtti. Gorman, roketlerin itki ve yakıt sistemlerinde kullanılan bu depoların erime noktalarının atmosfere geri giriş sırasında oluşan sıcaklıktan daha yüksek olması nedeniyle, roketin diğer parçaları yanıp yok olurken bu yapıların sağlam şekilde yeryüzüne ulaşabildiğini aktardı. Gorman ayrıca, içi boş kalan depoların yüzme özelliği kazanarak okyanus akıntıları ve rüzgarlar vasıtasıyla ilk düştükleri noktadan uzak kıyılara taşınabileceğini kaydetti.

TEHLİKELİ ENKAZ PARÇALARI BULUNABİLİR

Yapılan incelemelerin ardından toplanan nesnelerin güvenli olduğu ilan edilse de Avustralya Uzay Ajansı kıyı şeridi boyunca ek tehlikeli enkaz parçalarının bulunabileceği uyarısında bulundu.

Süreç, federal düzeyde AUSSPREDPLAN (Avustralya Hükümeti Uzay Yeniden Giriş Enkaz Planı) protokolü kapsamında yürütülüyor. Uzmanlar, bu tür tanımlanamayan veya uzay uçuşlarından kaldığından şüphelenilen nesnelerin kimyasal kalıntı, keskin kenar veya hasarlı kompozit lif içerebileceği uyarısında bulunarak halka şu talimatları verdi:

Şüpheli enkaz parçalarına hiçbir koşulda dokunulmamalı ve yeri değiştirilmemelidir.

Gören kişilerin derhal emniyetli bir mesafeye uzaklaşarak acil durum hizmetlerine haber vermesi gerekiyor.

Avustralya kıyılarında daha önce de 1979'da Skylab, 2022'de SpaceX Dragon, 2023'te Perth yakınlarında bir basınçlı kap ve Ekim 2025'te Batı Avustralya'da Çin'e ait bir Jielong-3 roket enkazı tespit edilmişti.