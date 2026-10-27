En aktif deprem kuşaklarından birinde bulunan Japonya’da hükümet, büyük tehlike için ülke genelinde alarma geçti. Afet Yönetiminden Sorumlu Bakan Goshi Hosono, canlı yayında milyonlarca vatandaşa evlerde temel ihtiyaç malzemelerinin eksiksiz stoklanması çağrısında bulundu.

BAKANDAN CANLI YAYINDA 1 HAFTALIK STOK YAPIN ÇAĞRISI

Katıldığı bir televizyonda canlı yayın sırasında vatandaşlara acil çağrıda bulunan Bakan Hosono, hanelerde en az 3 günlük, ideal olarak ise tam 1 haftalık içme suyu, bozulmayan gıda ve hijyenik tuvalet malzemesi stoğunun şimdiden hazır bulundurulması gerektiğini açıkladı.

LİSTEDE 4 BÜYÜK FELAKET VAR

Bakanın acil durum çağrısının altında başta jeolojik riskler bulunuyor. Bakan Hosono, Nankai Çukuru'nda beklenen devasa deprem başta olmak üzere başkent Tokyo ve çevresini felç edebilecek doğrudan kırılmalara, Kuril ve Japonya deniz çukurlarındaki yıkıcı sarsıntı potansiyellerine ve Fuji Yanardağı'nın patlama ihtimaline dikkat çekti. Yetkililer, bu felaketlerin geniş coğrafyaları etkileyebileceğini, can kaybını ve kargaşayı önlemenin tek yolunun ise bireysel hazırlıktan geçtiğini vurguluyor.

2 KASIM’DA YENİ AFET AJANSI DEVREYE GİRİYOR

Ülke genelindeki kriz yönetimini tek bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan Afet Yönetimi Ajansı, 2 Kasım itibarıyla resmen göreve başlayacak. Yeni ajans yalnızca acil durum koordinasyonunu sağlamayacak ayrıca tahliye merkezlerindeki sıcak yemek, yatak, duş ve seyyar tuvalet gibi hayati yaşam koşullarını özel sektörle ortaklaşa en üst seviyeye çıkartacak.

Bakan tarafından yapılan çağrının belirli bir güne işaret eden doğrudan bir deprem tahmini olmadığı belirtilirken, devleti ve halkı olası en kötü senaryoya eksiksiz hazırlamayı hedefleyen stratejik bir adım olduğun altı çizildi.