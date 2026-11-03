Uzmanlar, şebeke altyapısında yürütülecek kapsamlı bakım ve olası acil durum senaryolarına karşı vatandaşlara yönelik 72 saatlik bir eylem planı yayımladı. Uzun süreli elektrik kesintilerinde evdeki gıda stoklarının güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan uyarıda, soğuk zincirin korunması için buzdolaplarının dıştan yalıtılması dahil bir dizi önlem duyuruldu.

Uzmanlar, elektrik akışı kesildikten sonra standart ev tipi buzdolaplarının soğutucu bölmesinde güvenli sıcaklığın yalnızca 4 ila 6 saat korunduğuna dikkat çekerek, 72 saatlik bir periyotta gıda zehirlenmelerini ve ürün kayıplarını önlemek için acil durum protokolünün eksiksiz uygulanması gerektiğini bildirdi.

UYGULANMASI GEREKEN KRİTİK KURALLARI UZMANLAR AÇIKLADI

Yayımlanan genelgede, kesinti süresince ve sonrasında vatandaşların uyması gereken zorunlu adımlar şu şekilde sıralandı:

Kapakları kesinlikle açmayın

Buzdolabı ve dondurucu kapakları zorunlu olmadıkça kapalı tutulmalıdır. Kapağın açıldığı her an içeri giren ortam havası iç sıcaklığı 2 ila 4 derece yükseltir ve gıdaların bozulma sürecini hızlandırır.

Cihazı battaniye veya yorganla yalıtım

Elektrik kesildiği andan itibaren buzdolabının dış yüzeyi kalın yün battaniye, yorgan veya termal örtülerle çepeçevre sarılmalıdır. Bu yöntem dış ortam sıcaklığının dolap gövdesine temasını azaltarak içerideki soğuk havanın muhafaza süresini uzatır. (Cihaza yeniden elektrik verildiğinde motorun aşırı ısınmaması için örtüler derhal kaldırılmalıdır.)

Hassas gıdaları dondurucuya toplayın

Süt ürünleri, şarküteri, et ve pişmiş yemek gibi hızla bozulan ürünler kesintinin ilk saatlerinde doğrudan derin dondurucu bölmesine taşınmalı ve kütle halinde birbirine bitişik şekilde yerleştirilmelidir.

Buz kütleleriyle alanı sıkıştırın

Dondurucudaki boş alanlar önceden hazırlanmış donmuş pet şişeler veya kalıp buzlarla doldurulmalıdır. Dolap içindeki hava boşluğunun az, donmuş kütlenin fazla olması çözünme süresini 48 saate kadar geciktirir.

72 Saati aşan süreler için kuru buz kullanın

Kesintinin 48 saati aşması öngörülüyorsa, dondurucu bölmenin en üst rafına kalın eldiven kullanılarak yerleştirilecek kuru buz blokları soğuk zincirin devamlılığını sağlar.

4°C kuralını takip edin

Elektrik sağlandığında gıdaların iç sıcaklığı kontrol edilmelidir. 4°C’nin üzerine çıkan ve bu sıcaklıkta 2 saatten fazla bekleyen çiğ et, kümes hayvanları, balık ve süt ürünleri kesinlikle yeniden dondurulmamalı ve imha edilmelidir.