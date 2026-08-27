Avrupa Birliği, artan küresel tehditler, siber saldırılar ve olası krizlere karşı yeni acil durum stratejisini açıkladı. Vatandaşlara "İlk 72 saat kendi başınızasınız" mesajı verilirken, stratejik stoklar ve erken uyarı sistemleri üst seviyeye çıkarılıyor.

Avrupa Komisyonu, kıta genelinde temel hizmetlerin ve günlük yaşamın durmasına neden olabilecek büyük krizlere karşı hazırlık seviyesini artırdığını duyurdu. Jeopolitik gerilimler, siber saldırılar, iklim krizleri, salgın hastalıklar ve doğal afetlerin artık daha sık, karmaşık ve birbirini tetikleyen bir yapıda olduğuna dikkat çekildi.

ZİNCİRLEME ÇÖKÜŞ UYARISI

Komisyon'un değerlendirmelerine göre, tek bir sektörde başlayan aksaklık kısa sürede tüm altyapıyı felç edebilecek potansiyele sahip.

Enerji veya güvenlik hattındaki tek bir kriz; Ulaşım ve lojistik ağlarını, dijital iletişim altyapılarını, gıda ve temiz su tedarikini, kamu hizmetlerinin işleyişini doğrudan tehlikeye atabiliyor.

72 SAATLİK ACİL DURUM UYARISI YAPILDI: HAZIRLIKLI OLUNMALI

Hazırlanan yeni acil durum planının en dikkat çeken maddesi ise doğrudan vatandaşları ilgilendiriyor. AB, ulusal hükümetlerin halkı bilgilendirerek her hanenin en az 72 saat boyunca dış yardıma ihtiyaç duymadan kendi kendine yetebilecek bir hazırlık yapmasını istiyor.

Olası bir kriz anında dağıtım kanallarının tıkanabileceği ve kesintilerin yaşanabileceği belirtilirken, bireysel hazırlıkların devlet müdahalesi kadar kritik bir rol oynayacağı vurgulandı.

İLKOKUL MÜFREDATINA 'ACİL DURUM' DERSİ GELİYOR

Avrupa Birliği sadece bireysel stoklarla değil, kurumsal kapasiteyle de önlem alıyor:

Tıbbi malzeme ve vital ürünlerin en çok ihtiyaç duyulan bölgelere hızlıca sevk edilmesi için ulusal makamlar arasında ortak ağ kuruluyor.

Ulusal kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giren AB Sivil Koruma Mekanizması ve rescEU stokları güçlendiriliyor.

Acil durum ve afet hazırlık konuları artık gençlik programlarına, okul öncesi ve ilköğretim müfredatlarına dahil edilecek.

AB; riskleri öngörmek, halkı hazırlamak, uyarı sistemlerini iyileştirmek, müdahale kapasitesini artırmak ve güçlü bir sivil koruma sağlamak üzere 5 ana hedefle krizlerin insani ve ekonomik faturasını en aza indirmeyi hedefliyor