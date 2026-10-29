İngiltere hükümetinin olası bir ulusal kriz ihtimaline karşı vatandaşlarına "evlerinize 72 saat yetecek acil durum kiti hazırlayın" çağrısı yapması, ülkede pandemi günlerini aratmayan bir alışveriş çılgınlığına yol açtı.

Yetkililer fırtına, sel baskınları, geniş çaplı elektrik kesintileri ve düşman ülkelerden gelebilecek siber saldırılar gibi risklere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini duyururken, çağrıyı duyan İngilizlerin ilk iş olarak marketlere koşup tuvalet kağıdı ve konserve stoklamaya başlaması dikkat çekti.

ÖNCELİĞİ TEMİZLİĞE VERDİLER

Hükümetin yayınladığı resmi listede kişi başı dokuz litre içme suyu, bozulmayan gıdalar, el feneri, pilli radyo ve sıcak tutacak battaniyeler gibi temel hayatta kalma malzemeleri önerilse de, halkın öncelikli refleksi yine temizlik reyonları oldu.

Açıklamanın hemen ardından ülke genelindeki perakendecilerde tuvalet kağıdı satışları yüzde 40'ı aşan oranlarda fırladı, ürünler internet devi Amazon'un en çok satanlar listesinde hızla ilk 20'ye tırmandı.

SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

Benzer bir yoğunluk marketlerin gıda ve yapı marketlerinin acil durum reyonlarında da yaşandı. Birçok zincir markette hazır çorbalar ve damacana sular tamamen tükenirken, konserve satışlarında yüzde 40'lık bir sıçrama kaydedildi. Karanlıkta ve iletişimsiz kalmaktan korkan vatandaşlar el feneri talebini yüzde 400 artırırken; jeneratör, powerbank ve pilli radyo satışları da kısa sürede ikiye katlandı.

İlk yardım çantası satışlarının dört katına çıktığı perakende sektöründe tam anlamıyla bir talep patlaması yaşanırken, yetkililer halkın bu telaşlı ve hızlı hazırlık hamlesini yine de "pratik adımlar atılması açısından cesaret verici" olarak nitelendirdi.