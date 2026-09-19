Hollanda’da olası krizlerin gıda tedarik zinciri üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmada, vatandaşların acil durumlar için evlerinde bulundurması önerilen gıda miktarının artırılması gündeme geldi. Clingendael Enstitüsü ve Erasmus Üniversitesi tarafından, Tarım Bakanlığının talebiyle hazırlanan çalışmada, mevcut 3 günlük gıda stoğu tavsiyesinin 8 güne çıkarılması önerildi.

Araştırmacılar, acil durumlarda uzun süre dayanabilen, yüksek kalorili ve mümkün olduğunca pişirilmeden tüketilebilen ürünlerin tercih edilmesini tavsiye etti. Konserve fasulye gibi doğrudan tüketilebilen gıdalar bu ürünlere örnek gösterildi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ VE SİBER SALDIRI RİSKİ

Araştırmada, özellikle uzun süreli elektrik kesintilerinin gıda hazırlama imkanlarını sınırlayabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerin ulaşımının aksaması veya süpermarketlerin kullandığı sistemlere yönelik siber saldırılar yaşanması halinde gıda tedarikinde sorunlar oluşabileceği belirtildi.

Rapora göre, Hollanda’daki süpermarket ve tedarikçilerin maliyetleri düşük tutmak amacıyla depolarda yüksek miktarda ürün bulundurmadığı ifade edildi. Bu sistemin normal koşullarda verimli çalışmasına rağmen büyük çaplı krizlerde tedarik zincirini daha kırılgan hale getirebileceği kaydedildi. Siber saldırı gibi bir durumda market raflarının yaklaşık üç gün içinde boşalabileceği belirtildi.

SÜPERMARKETLERE DE ACİL DURUM STOĞU ÖNERİSİ

Araştırmacılar, kriz hazırlığının yalnızca hanelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek süpermarketler ve dağıtım merkezlerinde de belirli miktarda acil durum stoğu tutulmasını önerdi.

Raporda, büyük miktarlarda tahıl gibi ürünlerin uzun süre depolanması yerine sürekli yenilenen bir stok sistemi oluşturulması tavsiye edildi. Bu sistemde ürünlerin normal satış sırasında kullanılması ve yerlerine yenilerinin konulması öngörülüyor.

Şirketlerin bu stoklar için yapacağı harcamaların hükümet tarafından karşılanması da öneriler arasında yer aldı. Buna karşılık hükümetin kriz sırasında stoklanan ürünlerin hangi bölgelere gönderileceği konusunda söz sahibi olması gerektiği belirtildi.