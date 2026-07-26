Halka açılan Şa-Ra Enerji ile hisseleri borsada işlem gören Euoropower Enerji şirketlerinin halka arz gelirlerinden 8.5 milyar lira kazanması, iş cinayetlerinden doğan tazminatlarını alamayan mağdurlarda hayal kırıklığı yarattı. Eşlerini iş kazasında kaybedip arkada kalan yetimlerle geçim savaşı veren davacı eşler, tepki gösterdi.

Geçen hafta halka açılan Şa-Ra Enerji’de çalışan Emrah Katırcı 2021 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuğuyla ortada kalan eşi Sevdanur Katırcı 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Katırcı, “Davayı kazandık ancak şirket temyize götürünce süreç uzadı. Şirket halka açılmış, milyarlarca lira para toplamış. Tazminatımızı öderler, diye umutlandık. Ama 1 kuruş bile ödemediler” ifadelerini kullandı.

‘SAHİP ÇIKAN YOK’

Europower Enerji’de çalışan Ali Doğrul ise 2024 yılında iş kazasında hayatını kaybetti. 3 yetim çocuğuyla geride kalan eşi Tülay Doğrul 2 yıl önce dava açtı, henüz sonuç alamadı. Kardeşi ve amcasını da iş kazasında kaybeden Doğrul, “14-15 yıldır devam eden davalar var. Sahip çıkanımız yok. Bizleri acımasız patronların insafına terk ettiler” dedi.