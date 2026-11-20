Yapay zeka modeli Claude'un geliştiricisi Anthropic'in hisselerinin 83 dolardan halka arz edilmesi, çalışanlarının büyük bölümünü kağıt üzerinde dolar milyoneri yaptı. Özel şirket hisselerini takip eden Hill.com'un verilerine göre, yaklaşık 5 bin 100 çalışanın hisse varlıklarının değeri 1 milyon doları aştı.

Bu sayı, eylül itibarıyla 5 bin 300 çalışanı bulunan şirketin personelinin yaklaşık yüzde 96'sına karşılık geliyor. Söz konusu tutarlar, çalışanların hisselerinin değerini gösteriyor; tamamının nakde çevrildiği anlamına gelmiyor.

600 ÇALIŞANIN HİSSELERİ 100 MİLYON DOLARI AŞTI

Halka arzın ardından yaklaşık 600 çalışanın hisse varlıklarının değeri 100 milyon doların üzerine çıktı. Şirket içinde “Karıncalar” olarak adlandırılan çalışanların yaklaşık 2 bin 800'ünün ise 10 milyon dolardan fazla değerde hissesi bulunuyor.

Hill'in kurucusu ve CEO'su Andrew Benson, CNN'e yaptığı açıklamada, servet artışının hızına dikkat çekti. Benson, Anthropic'in hızlı büyümesinin çalışanların şirketten ayrılmasını engellediğini belirtti.

2021'de kurulan Anthropic'in 2024 sonunda çalışan sayısı binin altındaydı. Şirket, halka arz sonrası ilk işlem gününü 1,76 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tamamladı.

Benson'a göre, şirkete erken katılanlar hisse servetinde önemli bir avantaj elde etti. 2023 veya 2024'te işe başlayan alt düzey bir çalışanın, 2026'da katılan üst düzey bir yöneticiden daha yüksek hisse servetine ulaşması mümkün hale geldi.

İLK GÜNDEN YÜZDE 10'A KADAR SATIŞ HAKKI

Anthropic, kurucu olmayan çalışanlarına ilk işlem gününden itibaren hisselerinin yüzde 10'una kadarını satma imkanı tanıdı. Geleneksel halka arzlarda çalışanlar genellikle üç ila altı ay boyunca hisselerini satamıyor.

SAN FRANCISCO'DA KONUT TALEBİ ARTABİLİR

Çalışanların büyük bölümünün San Francisco'da bulunması, halka arzla ortaya çıkan servetin kentteki konut talebini daha da artırabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

Redfin verilerine göre, San Francisco'da ekim ayında ortalama konut satış fiyatı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 19 artarak 1,7 milyon dolara ulaştı.