Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uzay teknolojileri şirketi SpaceX’in önümüzdeki hafta gerçekleşecek dev halka arzıyla birlikte servetini tarihi bir eşiğe taşımaya hazırlanıyor.

Yahoo Finance'in haberine göre SpaceX, halka arz kapsamında 555,6 milyon hisseyi hisse başına 135 dolardan satışa sunarak 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedefliyor. Bu fiyatlandırma üzerinden yapılan hesaplamalara göre SpaceX'in piyasa değeri tırmanırken, şirkette yüzde 42 payı ve yüzde 82 oy hakkı bulunan Musk'ın buradaki hisselerinin değeri tek başına 866,5 milyar dolara ulaşıyor.

Musk'ın elektrikli araç üreticisi Tesla'daki 301 milyar dolar değerindeki hisseleri de eklendiğinde, milyarder iş insanının yalnızca bu iki şirketteki toplam varlığı kağıt üzerinde 1,17 trilyon dolara ulaşıyor.

Likidite ve kilitlenme süreleri gibi kısıtlamaları hesaba katan Bloomberg Milyarderler Endeksi ise Musk'ın net servetini şu an için 988 milyar dolar olarak hesaplıyor. Analistler, uydu internet hizmeti Starlink'in hızlı büyümesiyle öne çıkan ancak Starship roketi ve yapay zeka harcamaları nedeniyle zarar açıklamaya devam eden SpaceX’in 12 Haziran'da Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmeye başlamasının ardından, hisselerin yükselmesiyle Musk'ın resmi olarak 1 trilyon dolar sınırını aşacağını öngörüyor. Dev halka arzda nihai fiyatlandırma 11 Haziran gecesi netleşecek.