Halka filmindeki Samara rolüyle ünlenen 35 yaşındaki oyuncu Daveigh Chase’in, menenjit sonrası gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. TMZ'nin haberine göre Chase, bu ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde menenjit ve kan enfeksiyonu geçiren oyuncunun, yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Chase’in erkek arkadaşı Roy Hernandez, açılan bir GoFundMe kampanyasında yaptığı açıklamada, genç oyuncunun son dönemde sağlık durumunun hızla kötüleştiğini ve kısa süre önce doktorların durumun oldukça ağır olduğunu kendisine ilettiğini belirtmişti.

Hernandez, paylaştığı mesajda Chase’in en büyük isteğinin güvenli, huzurlu bir yaşam kurabileceği bir eve sahip olmak olduğunu vurgulayarak, onun son günlerinde yanında olmayı ve bu süreci mümkün olduğunca sakin geçirmesini sağlamayı amaçladığını dile getirmişti.